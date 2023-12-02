RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Погода будет контрастной. Украину сегодня накроет атмосферный фронт

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 2 декабря, атмосферный фронт будет определять погоду во многих областях Украины. Днем температура воздуха максимально поднимется до +16 градусов, хотя и будет очень контрастной в зависимости от региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

В частности, по словам синоптика, днем атмосферный фронт "подтянется" севернее и поэтому осадки ожидаются только на западе, севере, в Харьковской и Полтавской областях.

"На остальной территории Украины завтра осадков днем не ожидается", - констатировала она.

При этом температура воздуха будет сегодня очень контрастной: от -3 градусов на севере, до +14...+16 градусов на юге.

"В центральной части +1...+7 градусов, на востоке +4...+9, только в Харьковской области около 0, на юге +10....+16 градусов", - конкретизировала синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве ожидается снег, мокрый снег, днем возможен ледяной дождь. На дорогах будет сложная ситуация - налипание мокрого снега, гололедица. Днем около 0.

Погода завтра в Украине

В воскресенье, 3 декабря, очень тепло будет на юге, востоке, в Днепропетровской и Полтавской областях, до +10...+15 градусов.

В большинстве центральных областей +2…+8 градусов. В западных и северных областях температура воздуха будет колебаться около 0. Ветер 3 декабря усилится до штормовых порывов, до 15-20 м/с. Детальнее о погоде в воскресенье, 3 декабря - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве