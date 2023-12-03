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Ухудшение погодных условий замедлит темп боев по всей линии фронта, - ISW

Воскресенье 03 декабря 2023 04:22
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Ухудшение погодных условий замедлит темп боев по всей линии фронта, - ISW Фото: плохие погодные условия замедлят темп боев по всей линии фронта (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ухудшение погодных условий продолжает замедлять темп боевых действий ВСУ и армии РФ по всей линии фронта, но не остановило их полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Так, по данным ВСУ, несмотря на снег и ветер, российские войска активно используют авиацию на Бахмутском направлении. Кроме того, погода существенно не влияет на огонь российской артиллерии. Однако российские источники отмечают, что сильный ветер возле Бахмута и в Запорожской области не позволил российским войскам использовать беспилотники и артиллерию в течение последних двух дней.

Кроме того, грязь затрудняет продвижение пехоты и колесной техники. Россияне жалуются, что могут передвигаться только на дефицитных гусеничных машинах в то время, как украинские силы продолжают вести по ним интенсивный артиллерийский огонь, несмотря на плохие погодные условия.

Ключевые выводы ISW:

  • В ночь с 1 на 2 декабря российские войска нанесли еще одну серию ударов с помощью Shahed 136/131 по югу Украины.
  • Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на три сторонние компании, занимающиеся транспортировкой российской сырой нефти выше ценового предела G7.
  • Политика Кремля в отношении роли мигрантов в укреплении промышленного потенциала России продолжает оставаться непоследовательной.
  • Российские войска продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута, в районе Авдеевки, а также в Запорожской области.
  • Сообщается, что украинские партизаны 1 декабря совершили нападение на российских военнослужащих во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Ранее сообщалось, что украинские военные на Бахмутском направлении находятся в активной обороне. При удобном случае ВСУ пытаются атаковать российских оккупантов.

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