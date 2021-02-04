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"Загиблих неможливо було врятувати": Степанов розповів про пожежу в лікарні Запоріжжя

Автор: Роман Тверденко

Пожежа в запорізькій інфекційній лікарні поширилася досить швидко. Через це не було майже шансів врятувати загиблих в результаті події.

Про це за підсумками візиту в запорізьку лікарню заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє 061.ua.

Він зазначив, що спочатку в установі міг статися вибух, який і дав поштовх великому пожежі. При цьому відомо, що саме обладнання було досить сучасним і новим.

"Зараз працюють слідчі органи над тим, щоб встановити причину трагедії. З того, що ми почули, попередньо це міг бути вибух: досить швидко поширився вогонь і практично не було можливості врятувати цих людей", - сказав міністр.

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Сьогодні в рамках візиту Степанов також відвідає постраждалих від пожежі в інфекційній лікарні.

Нагадаємо, сьогодні вночі сталася пожежа в одній з палат реанімаційного відділення інфекційної лікарні Запоріжжя. В результаті пожежі загинули чотири людини - лікар і троє пацієнтів, які перебували на апаратах штучної вентиляції легенів.

Як повідомляло РБК-Україна, в Запоріжжі створили комісію, яка має розібратися в причини пожежі в інфекційній лікарні, де загинули люди. На місці події створили пункт дезінфекції.

Також відомо, що сім'ям загиблих в результаті пожежі виділять 50 тисяч гривень.

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