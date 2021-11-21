Загиблого в п'ятницю на Донбасі бійця ССО нагородили орденом "За мужність"

Загиблий у п'ятницю на Донбасі боєць Сил спеціальних операцій Уберт Мрачковський посмертно отримав нагороду від президента Володимира Зеленського. Глава держави нагородив військового орденом "За мужність" другого ступеня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, розміщений на сайті Офісу президента.
Крім того, троє військовослужбовців Збройних сил отримали орден Богдана Хмельницького третього ступеня:
Старший сержант Андрій Коваль був нагороджений орденом "За мужність" третього ступеня, а сержант Тетяна Гатауліна була удостоєна медалі "За військову службі Україні".
Ще четверо військових нагородили медаллю "Захиснику Вітчизни":
Нагадаємо, 33-річний боєць ССО Уберт Мрачковський загинув у п'ятницю під обстрілом проросійських бойовиків. Він отримав кульове поранення.