ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Загинув, але отримав вирок: у Білорусі засудили застреленого під час протестів

Новость на русском → Білорусь, Четвер 25 лютого 2021 17:58
Загинув, але отримав вирок: у Білорусі засудили застреленого під час протестів Фото: Геннадій Шутов (onliner.by)
Автор: Роман Тверденко

У Білорусі обвинувальний вирок оголосили активісту Геннадію Шутову. Він помер після вогнепального поранення в серпні 2020 року під час протестів.

Про це повідомляє "Брестська газета".

Шутова визнали винним у спротиві працівникам правоохоронних органів під час протестів проти Олександра Лукашенка 11 серпня 2020 року. Також за цим звинуваченням винними визнано Олександра Кордюкова. Йому оголосили вирок 10 років ув'язнення в колонії посиленого режиму, а Шутову строк не призначали.

Шутов отримав вогнепальне поранення в голову 11 серпня під час акції в Бресті. Для лікування його на вертольоті перевезли в Мінськ. Там він помер 19 серпня.

Раніше в доповіді розвідки Естонії повідомили, що рівень військової інтеграції Росії та Білорусі дозволяє говорити про те, що остання фактично перетворилася в російський військовий округ. Москва може використовувати Білорусь як військовий плацдарм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президенти Росії і Білорусі домовилися про подальшу координації своїх силових відомств.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Білорусь
NEWS
В Україні почалася COVID-вакцинація: де вже прищеплюють
В Україні почалася COVID-вакцинація: де вже прищеплюють
DAILY
Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"