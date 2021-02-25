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Погиб, но получил приговор: в Беларуси осудили застреленного во время протестов

Новина українською → Беларусь, Четверг 25 февраля 2021 17:58
Погиб, но получил приговор: в Беларуси осудили застреленного во время протестов Фото: Геннадий Шутов (onliner.by)
Автор: Роман Тверденко

В Беларуси обвинительный приговор объявили активисту Геннадию Шутову. Он умер после огнестрельного ранения в августе 2020 года во время протестов.

Об этом сообщает "Брестская газета".

Шутова признали виновным в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов во время протестов против Александра Лукашенко 11 августа 2020 года. Также по этому обвинению виновными признан Александр Кордюков. Ему огласили приговор в 10 лет заключения в колонии усиленного режима, а Шутову срок не назначали.

Шутов получил огнестрельное ранение в голову 11 августа во время акции в Бресте. Для лечения его на вертолете перевезли в Минск. Там он умер 19 августа.

Ранее в докладе разведки Эстонии сообщили, что уровень военной интеграции России и Беларуси позволяет говорить о том, что последняя фактически превратилась в российский военный округ. Москва может использовать Беларусь как военный плацдарм.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты России и Беларуси договорились о дальнейшей координации своих силовых ведомств.

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