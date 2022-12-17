Погашение долгов "старого" рынка электроэнергии поможет стабилизировать ситуацию, - эксперт

Погашение долгов "старого" рынка электроэнергии поможет в стабилизации энергетической отрасли, а также позволит получить средства для поддержки тарифа для населения и восстановление поврежденной оккупантами энергоинфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-директора Секретариата энергетического сообщества Янеза Копача.

По его мнению, текущая задолженность "Энергоатома перед "Гарантированным покупателем" за услуги ПСО по снабжению электроэнергией для населения превышает 20 миллиардов гривен, а в течение зимы она может увеличиться еще на 18 млрд. грн.

Также Копач добавил, что на рынке электроэнергии существуют долги, которые сформировались еще при старой модели энергорынка и сейчас составляют около 25 млрд гривен, из которых 11 перед "Энергоатомом".

"Безусловно, погашение просроченной задолженности в размере 25 миллиардов гривен, которая сформировалась на "старом" оптовом рынке электрической энергии, должно быть прописано отдельной статьей в государственном бюджете на 2023 год", - подчеркнул Копач.

Он подчеркнул, что эти средства можно использовать для продолжения финансирования ПСО для населения и работ по восстановлению уничтоженных или поврежденных генерирующих мощностей.

"Таким образом, Украина может решить три проблемы, которые имеют существенное значение для ее будущего: обеспечить непрерывность электроснабжения, его доступность для населения и расчистить площадку для функционирования рынка электрической энергии после окончания войны", - подытожил Копач.

Напомним, Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) отмечает, что для скорейшего восстановления поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры необходимо обеспечить ликвидность энергорынка.