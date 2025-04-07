Плохой бензин: как его определить и почему он опасен для авто

Время от времени водители слышат от коллег неприятные истории о заправке плохим бензином. Что это значит на самом деле и чем такое топливо грозит?

О вреде машине от некачественного бензина и как его избежать, читайте в материале РБК-Украина .

Наверное, не надо особо объяснять, что отличить "плохой" бензин от "хорошего" невооруженным глазом невозможно (кстати, дизтоплива это тоже касается). Особенно, когда критерии оценки четко не определены. Журналисты РБК-Украина Авто готовы поделиться секретами качественного и некачественного бензина.

Но прежде всего скажем, что на действительно некачественное топливо в Украине в наши дни можно наткнуться разве что где-то на мелкой невнятной АЗС в отдаленной глубинке. Или при заправке из канистры, когда происхождение ни самой канистры, ни ее содержимого доподлинно неизвестно.

Почему бензин плохой

Есть несколько характеристик, которые делают бензин неправильным и из-за которых он будет наносить вред автомобилю.

Не тот стандарт Евро. Пожалуй, в наш нас самый распространенный изъян бензина - это его несоответствие требованиям действующего в стране стандарта Евро-5. Для автомобилей, которые выполняют экологически нормы этого класса, это означает, что в топливе будет избыточное количество серы и ароматических углеводородов.

И таким образом, машина будет выбрасывать в атмосферу слишком токсичные выхлопные газы, а у нее самой будут досрочно выходит из строя нейтрализаторы отработанных газов. А если серы будет ну очень много (не 0,05 мг/кг, а 500 мк/кг), то в моторах всех экостандартов ускоряется коррозионный износ деталей (один из основных видов износа) и быстро стареет моторное масло.

С другой стороны, передозированная ароматика будет способствовать накоплению нагара на клапанах и в камерах сгорания двигателя, что нехорошо для теплообмена и ресурса мотора - он быстрее износится и потребует капитального ремонта. Который иногда может оказаться просто нецелесообразным.

Слишком злые присадки. Для регулирования октанового числа (ОЧ) бензина его производители могут использовать октаноповышающие присадки. Которые могут быть нормальными, вполне законными, а могут быть настолько дешевыми, что вместе с повышением ОЧ будут понемногу убивать двигатель. А иногда и не понемногу.

Неадекватные присадки в бензине замедляют процесс сгорания топливной смеси, а это рано или поздно приводит к расплавлению поршней и клапанов. В дополнение эти дешевые антидетонационные компоненты образуют отложения на деталях двигателя, которые в свою очередь снижают мощность мотора и его ресурс. Поэтому на этом фоне нечего и говорить о свечах, которые покрываются тонким красным слоем ферроценов и начинают работать плохо. Этот налет нарушает искрообразование, а то и выводит из строя катушки зажигания.

Бывает, что производитель нахимичил неудачно и таки допустил занижение октанового числа. Следовательно, из-за этого в двигателе возможна настолько беспощадная детонация, что будут разрушены некоторые датчики, а то и детали цилиндро-поршневой группы. Последний случай означает большой ремонт двигателя.

Просто грязь. По нынешним временам такие случаи мало распространены, но имейте в виду, что контрафактный бензин может быть грязным, с примесями механических частиц. В первую очередь речь идет о частицах ржавчины из старых танков АЗС, цистерн бензовозов или канистры. Следовательно, сначала на машине досрочно забьются фильтры топливной системы, и двигатель не сможет работать под нагрузкой, а затем и вообще начнет "задыхаться" без горючего.



Вкратце

Чтобы не заправиться случайно некачественным топливом (хоть бензином, хоть дизелем), достаточно придерживаться нескольких простых правил: