Плохой бензин: как его определить и почему он опасен для авто
Время от времени водители слышат от коллег неприятные истории о заправке плохим бензином. Что это значит на самом деле и чем такое топливо грозит?
О вреде машине от некачественного бензина и как его избежать, читайте в материале РБК-Украина.
Наверное, не надо особо объяснять, что отличить "плохой" бензин от "хорошего" невооруженным глазом невозможно (кстати, дизтоплива это тоже касается). Особенно, когда критерии оценки четко не определены. Журналисты РБК-Украина Авто готовы поделиться секретами качественного и некачественного бензина.
Но прежде всего скажем, что на действительно некачественное топливо в Украине в наши дни можно наткнуться разве что где-то на мелкой невнятной АЗС в отдаленной глубинке. Или при заправке из канистры, когда происхождение ни самой канистры, ни ее содержимого доподлинно неизвестно.
Почему бензин плохой
Есть несколько характеристик, которые делают бензин неправильным и из-за которых он будет наносить вред автомобилю.
Не тот стандарт Евро. Пожалуй, в наш нас самый распространенный изъян бензина - это его несоответствие требованиям действующего в стране стандарта Евро-5. Для автомобилей, которые выполняют экологически нормы этого класса, это означает, что в топливе будет избыточное количество серы и ароматических углеводородов.
И таким образом, машина будет выбрасывать в атмосферу слишком токсичные выхлопные газы, а у нее самой будут досрочно выходит из строя нейтрализаторы отработанных газов. А если серы будет ну очень много (не 0,05 мг/кг, а 500 мк/кг), то в моторах всех экостандартов ускоряется коррозионный износ деталей (один из основных видов износа) и быстро стареет моторное масло.
С другой стороны, передозированная ароматика будет способствовать накоплению нагара на клапанах и в камерах сгорания двигателя, что нехорошо для теплообмена и ресурса мотора - он быстрее износится и потребует капитального ремонта. Который иногда может оказаться просто нецелесообразным.
Слишком злые присадки. Для регулирования октанового числа (ОЧ) бензина его производители могут использовать октаноповышающие присадки. Которые могут быть нормальными, вполне законными, а могут быть настолько дешевыми, что вместе с повышением ОЧ будут понемногу убивать двигатель. А иногда и не понемногу.
Неадекватные присадки в бензине замедляют процесс сгорания топливной смеси, а это рано или поздно приводит к расплавлению поршней и клапанов. В дополнение эти дешевые антидетонационные компоненты образуют отложения на деталях двигателя, которые в свою очередь снижают мощность мотора и его ресурс. Поэтому на этом фоне нечего и говорить о свечах, которые покрываются тонким красным слоем ферроценов и начинают работать плохо. Этот налет нарушает искрообразование, а то и выводит из строя катушки зажигания.
Бывает, что производитель нахимичил неудачно и таки допустил занижение октанового числа. Следовательно, из-за этого в двигателе возможна настолько беспощадная детонация, что будут разрушены некоторые датчики, а то и детали цилиндро-поршневой группы. Последний случай означает большой ремонт двигателя.
Просто грязь. По нынешним временам такие случаи мало распространены, но имейте в виду, что контрафактный бензин может быть грязным, с примесями механических частиц. В первую очередь речь идет о частицах ржавчины из старых танков АЗС, цистерн бензовозов или канистры. Следовательно, сначала на машине досрочно забьются фильтры топливной системы, и двигатель не сможет работать под нагрузкой, а затем и вообще начнет "задыхаться" без горючего.
Вкратце
Чтобы не заправиться случайно некачественным топливом (хоть бензином, хоть дизелем), достаточно придерживаться нескольких простых правил:
- Не заправляйтесь на первой попавшейся АЗС. Лучше пополнять запас топлива на брендовых сетевых заправках. Также не стоит покупать топливо в канистрах у мелких перекупщиков, потому что здесь можно получить весь букет вышеназванных проблем;
- Используйте фильтры. Если же приходится заправляться из канистры, используйте лейку с мелким фильтром-сеткой - он задерживает воду и частицы твердых засорений;
- Не заливайте сомнительный бензин в пустой бак. Желательно во время путешествий по малознакомым регионам не доводить бак до почти пустого состояния. Если в нем будет оставаться около половины качественного топлива, добавленный суррогат попадет в мотор в разбавленном виде, то есть риск повредить двигатель будет меньше.
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