Плохая погода? В полиции подсказали, как быстро "разойтись" в случае ДТП
Из-за неблагоприятных погодных условий увеличивается риск попасть в ДТП. Украинским водителям напомнили способ, который позволит быстро "разойтись" в случае аварии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.
Так, если повреждения автомобиля несущественны, можно воспользоваться европротоколом, который можно оформить без вызова полиции, всего за несколько минут.
В каком случае можно воспользоваться европротоколом?
- отсутствуют травмированные или погибшие;
- не причинен материальный ущерб третьим лицам;
- участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;
- между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;
- водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии;
- сумма ущерба после ДТП не превышает 80 000 грн.
Составить европротокол можно с помощью удобной онлайн-системы, или же на бумажном бланке.
"Цифровой сервис фиксации ДТП проверит на корректность заполненных данных и укажет на ошибки. Данные о ДТП сразу будут направлены страховым компаниям обеих сторон и внесены в базу данных МТСБУ", - добавил он.
Оформить электронный европротокол онлайн можно по ссылке: bit.ly/2GNhGeg.
Преимущества европротокола
- не нужно информировать и ждать полицию;
- возможность покинуть место ДТП сразу после составления европротокола;
- водитель освобождается от административной ответственности, то есть водительское удостоверение не изымается, материалы не направляются в суд, штраф не налагается;
- экономия собственного времени.
ДТП в Украине
За 10 месяцев 2023 года в Украине зарегистрировано 19 743 ДТП с погибшими или пострадавшими, в результате которых погибли 2 492 человека, еще 24 774 получили травмы. В частности, ДТП на блокпостах унесли жизни 11 силовиков с начала полномасштабной войны России против Украины. Среди погибших как военные, так и полицейские.
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