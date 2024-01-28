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Погана погода? У поліції підказали, як швидко "розійтися" у разі ДТП

Україна, Неділя 28 січня 2024 12:02
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Погана погода? У поліції підказали, як швидко "розійтися" у разі ДТП Фото: у поліції підказали, як швидко розійтися у разі ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Через несприятливі погодні умови збільшується ризик потрапити в ДТП. Українським водіям нагадали спосіб, який дозволить швидко "розійтись" у випадку аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Так, якщо ушкодження автомобіля несуттєві, можна скористатися європротоколом, який можна оформити без виклику поліції, усього за декілька хвилин.

В якому випадку можно скористатись європротоколом?

  • відсутні травмовані чи загиблі;
  • не завдано матеріальної шкоди третім особам;
  • учасники ДТП мають дійсні поліси обов'язкового страхування;
  • між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;
  • водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані;
  • сума збитків після ДТП не перевищує 80 000 грн.

Скласти європротокол можна за допомогою зручної онлайн-системи, або ж на паперовому бланку.

"Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність заповнених даних та вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних МТСБУ", - додав він.

Оформити електронний європротокол онлайн можна за посиланням: bit.ly/2GNhGeg.

Переваги європротоколу

  • не потрібно інформувати та очікувати поліцію;
  • можливість залишити місце ДТП відразу після складання європротоколу;
  • водій звільняється від адміністративної відповідальності, тобто посвідчення водія не вилучається, матеріали не направляються в суд, штраф не накладається;
  • економія власного часу.

ДТП в Україні

За 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19 743 ДТП із загиблими або постраждалими, внаслідок яких загинули 2 492 людини, ще 24 774 отримали травми. Зокрема, ДТП на блокпостах забрали життя 11 силовиків з початку повномасштабної війни Росії проти України. Серед загиблих як військові, так і поліцейські.

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