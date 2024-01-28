Погана погода? У поліції підказали, як швидко "розійтися" у разі ДТП
Через несприятливі погодні умови збільшується ризик потрапити в ДТП. Українським водіям нагадали спосіб, який дозволить швидко "розійтись" у випадку аварії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
Так, якщо ушкодження автомобіля несуттєві, можна скористатися європротоколом, який можна оформити без виклику поліції, усього за декілька хвилин.
В якому випадку можно скористатись європротоколом?
- відсутні травмовані чи загиблі;
- не завдано матеріальної шкоди третім особам;
- учасники ДТП мають дійсні поліси обов'язкового страхування;
- між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;
- водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані;
- сума збитків після ДТП не перевищує 80 000 грн.
Скласти європротокол можна за допомогою зручної онлайн-системи, або ж на паперовому бланку.
"Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність заповнених даних та вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних МТСБУ", - додав він.
Оформити електронний європротокол онлайн можна за посиланням: bit.ly/2GNhGeg.
Переваги європротоколу
- не потрібно інформувати та очікувати поліцію;
- можливість залишити місце ДТП відразу після складання європротоколу;
- водій звільняється від адміністративної відповідальності, тобто посвідчення водія не вилучається, матеріали не направляються в суд, штраф не накладається;
- економія власного часу.
ДТП в Україні
За 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19 743 ДТП із загиблими або постраждалими, внаслідок яких загинули 2 492 людини, ще 24 774 отримали травми. Зокрема, ДТП на блокпостах забрали життя 11 силовиків з початку повномасштабної війни Росії проти України. Серед загиблих як військові, так і поліцейські.
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