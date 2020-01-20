Пасажири побили провідника в поїзді Київ - Івано-Франківськ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пасажили у такий спосіб відреагували на заборону курити в тамбурі

У ніч на 20 січня у поїзді № 43 Київ - Івано-Франківськ побили провідника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Зазначається, що четверо пасажирів нанесли провіднику тілесні ушкодження після того, як він зробив на зауваження про те, що курити в тамбурі вагона заборонено. У результаті 50-річний залізничник отримав забої обличчя.

Начальник поїзда по радіозв’язку викликав поліцію на станцію Львів. Правоохоронці задокументували правопорушення і затримали хуліганів.

"Укрзалізниця" закликала Національну поліцію забезпечити об’єктивне розслідування цього випадку.

"Наразі "Укрзалізниця" та Національна поліція України ведуть переговори щодо можливої співпраці із забезпечення супроводу частини пасажирських поїздів на шляху прямування. "Укрзалізниця" неодноразово звертала увагу правоохоронців на необхідність забезпечення громадського порядку в поїздах і вчасного реагування на виклики", - йдеться в повідоленні.

Нагадаємо, раніше пасажир побив стюарда поїзду "Інтерсіті" дорогою до Одеси. В результаті інциденту молодий співробітник УЗ отримав пошкодження обличчя, його госпіталізували.

РБК-Україна писало, що у Київській області поліція затримано групу неповнолітніх жителів Трипілля, які підозрюються в зумисному пошкодженні майна залізниці, а також у підготовці аварії поїзда "Інтерсіті+".