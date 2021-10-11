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Поїзд Бахмут-Львів зіткнувся з комбайном. Рейс затримується на 2 години

Автор: Сергій Пишкін

На ділянці Фастів - Житомир сталося ДТП за участі потягу й комбайна. Внаслідок аварії пошкоджено 6 вагонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

"За попередньою інформацією, водій сільськогосподарського автотранспорту проігнорував правила дорожнього руху й виїхав на нерегульований переїзд, де в той час наближався пасажирській поїзд №141 Бахмут - Львів", - пише пресслужба.

Внаслідок зіткнення були пошкоджені 6 вагонів. Пасажири й бригада не постраждали. Водій комбайну відмовився від шпиталізації.

Правоохоронці встановлюють подробиці події.

Згідно з оновленою інформацією від "Укрзалізниці", потяг затримується на 2 години 28 хвилин.

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ДТП