Поїдання лебедів та друк купонів. КНДР запроваджує нововведення через нестачу їжі

За інформацією ЗМІ, центральний банк в КНДР друкує грошові купони (один вартістю в долар) через нестачу північнокорейських вон.

Вказано, що такі купони в обігу країни вже діють принаймні з серпня, почасти тому, що папір та чорнило для офіційної валюти більше не надходять із Китаю.

"Нестача банкнот, можливо, також посилилася репресіями уряду щодо використання іноземної валюти, особливо доларів США і китайського юаня, які широко використовувалися раніше", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили у виданні, цього тижня місцеві ЗМІ почали публікувати звертання до людей, в яких пропагували поживання м'яса чорного лебедя "як цінного джерела їжі" та заявили, що розведення птахів у промислових масштабах допоможе покращити життя людей.

"М'ясо чорного лебедя чудове і має лікувальне значення", - йшлося в ЗМІ.

Зокрема, північнокорейський лідер Кім Чен Ин видав накази, якими вимагається забезпечити безпеку кожного зерна рису та всі зусилля, спрямовані на сільське господарство.

Також зазначається, що ідея розведення декоративних лебедів у якості поїдання з'явилася в КНДР ще на початку 2019 року, тоді влада наказала школам, фабрикам та підприємствам вирощувати птахів, аби "підвищити самозабезпеченість".