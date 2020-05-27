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Підпал прокуратури Каховки: підозрюваного затримали

Новини » Надзвичайні події     27.05.2020 - 21:12
Підпал прокуратури Каховки: підозрюваного затримали
Фото: затримання підозрюваного у підпалі (npu.gov.ua)

Підозрюють 27-річного жителя Каховського району

Правоохоронці затримали можливого винного у підпалі відділення прокуратури в Каховці (Херсонська область). У навмисному підпалі прокуратури підозрюють жителя Каховського району.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що підозрюваного було встановлено вже через декілька годин після підпалу, до його пошуків залучали кінолога зі службовою собакою. Чоловіка затримали біля ломбарду.

За даними поліції, затриманий - 27-річний мешканець одного з сіл Каховського району, який вже неодноразово судимий за інші злочини. Підозрюваного нещодавно звільнили з-під варти, тому він хотів помститися прокурорам.

"На місці злочину чоловік намагався просвердлити отвір у склі шуруповертом та залити запальну суміш у приміщення. Після невдалих спроб чоловік залив запальну суміш у дві скляні пляшки, кинув в отвір вікна, в результаті чого і сталась пожежа", - розповіли в поліції.

Зараз вирішується питання про повідомлення про підозру затриманому чоловіку.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Каховці невідомий кинув у відділення прокуратури кинули "коктейль Молотова", в результаті чого спалахнула пожежа.

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Автор: Дмитро Левицький

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