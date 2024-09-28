Двойной удар по медучреждению, погибшие и раненые: что известно об утреннем обстреле Сум

Утром 28 сентября оккупанты дважды подряд ударили по медучреждению в Сумах. На момент атаки там находились почти 90 пациентов, уже есть жертвы и много раненых.
РБК-Украина собрало все, что известно об атаке на данный момент.
Около 6:25 в части регионов Украины была объявлена тревога в части областей. Военные предупреждали об угрозе ударных БПЛА для Сумской, Харьковской и Полтавской областей.
После 7:00 в Сумах, по данным местных СМИ, были слышны взрывы.
Оккупанты ударили по медучреждению в Сумах. Сразу стало известно о пострадавших. Захватчики, по данным главы МВД Игоря Клименко, нанесли по зданию два авиаудара.
В настоящее время, как отмечают в Минздраве, разрушено приемное отделение больницы, частично разрушены один из этажей и крыша здания. На момент удара в больнице находились 86 пациентов, из них 15 маломобильных и 38 работников медучреждения.
"Около 07:35 враг нанес удар по медучреждению в Сумах, применив БПЛА типа "Шахед". В больнице находились пациенты, среди которых были маломобильные люди", - рассказали в ОК "Север".
Повторный удар таким же БПЛА, по данным военных, произошел в 08:25, когда на место происшествия прибыли спасатели и представители полиции для эвакуации и помощи пострадавшим.
Сначала из-за ударов по медучреждению в Сумах сообщалось о шести погибших, еще 11 получили ранения. Среди них - полицейские и медработники. Во время первого удара погиб один человек и 10 были ранены, во время второго - пять погибли, ранения получил полицейский.
"По состоянию на данный момент известно о 6 погибших, среди которых полицейский. Еще один полицейский ранен", - рассказал глава МВД.
Кроме того, среди тяжелораненых - двое медработников: врач и медсестра, которые находились в приемном отделении, их сейчас оперируют.
Позже в ОВА сообщили, что число жертв и пострадавших возросло предварительно 7 погибших и 12 тяжелых раненых.
На удар по Сумам отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что из-за атаки дронов погибли 8 человек, 11 были ранены.
"Сумы. Россия ударила "Шахедами" по одной из больниц города. Сейчас известно о 8 погибших. Мои соболезнования семьям и близким. Одиннадцать человек ранены, из больницы эвакуированы 113 пациентов. Продолжается спасательная операция. Ликвидируем последствия, спасаем жизнь. Делаем максимум, чтобы оказать нашим людям необходимую помощь", - написал он, показав новые кадры с места обстрела.
На данный момент известно, что оккупанты атаковали тремя дронами-камикадзе.
"По предварительным данным, после ночных вражеских атак, Сумы атаковали еще три вражеских ударных БПЛА, два - попали в больницу", - рассказали в Воздушных силах.
При подготовке материала использовались источники: Telegram президента Украины Владимира Зеленского, Telegram главы МВД Украины Игоря Клименко, Сумская ОВА, прокуратура Сумской области, ОК "Север", Воздушные силы ВСУ, Минздрав Украины.
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