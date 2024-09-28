Двойной удар по медучреждению, погибшие и раненые: что известно об утреннем обстреле Сум

Угроза дронов и взрывы в Сумах

Около 6:25 в части регионов Украины была объявлена ​​тревога в части областей. Военные предупреждали об угрозе ударных БПЛА для Сумской, Харьковской и Полтавской областей.

После 7:00 в Сумах, по данным местных СМИ, были слышны взрывы.

Двойной удар по медучреждению в Сумах

Оккупанты ударили по медучреждению в Сумах. Сразу стало известно о пострадавших. Захватчики, по данным главы МВД Игоря Клименко, нанесли по зданию два авиаудара.

В настоящее время, как отмечают в Минздраве, разрушено приемное отделение больницы, частично разрушены один из этажей и крыша здания. На момент удара в больнице находились 86 пациентов, из них 15 маломобильных и 38 работников медучреждения.

"Около 07:35 враг нанес удар по медучреждению в Сумах, применив БПЛА типа "Шахед". В больнице находились пациенты, среди которых были маломобильные люди", - рассказали в ОК "Север".

Повторный удар таким же БПЛА, по данным военных, произошел в 08:25, когда на место происшествия прибыли спасатели и представители полиции для эвакуации и помощи пострадавшим.

Семь погибших и 12 раненых: среди них - полицейские и медработники

Сначала из-за ударов по медучреждению в Сумах сообщалось о шести погибших, еще 11 получили ранения. Среди них - полицейские и медработники. Во время первого удара погиб один человек и 10 были ранены, во время второго - пять погибли, ранения получил полицейский.

"По состоянию на данный момент известно о 6 погибших, среди которых полицейский. Еще один полицейский ранен", - рассказал глава МВД.

Кроме того, среди тяжелораненых - двое медработников: врач и медсестра, которые находились в приемном отделении, их сейчас оперируют.

Позже в ОВА сообщили, что число жертв и пострадавших возросло предварительно 7 погибших и 12 тяжелых раненых.

Восемь жертв

На удар по Сумам отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что из-за атаки дронов погибли 8 человек, 11 были ранены.

"Сумы. Россия ударила "Шахедами" по одной из больниц города. Сейчас известно о 8 погибших. Мои соболезнования семьям и близким. Одиннадцать человек ранены, из больницы эвакуированы 113 пациентов. Продолжается спасательная операция. Ликвидируем последствия, спасаем жизнь. Делаем максимум, чтобы оказать нашим людям необходимую помощь", - написал он, показав новые кадры с места обстрела.

Сумы атаковали три "Шахеда"

На данный момент известно, что оккупанты атаковали тремя дронами-камикадзе.

"По предварительным данным, после ночных вражеских атак, Сумы атаковали еще три вражеских ударных БПЛА, два - попали в больницу", - рассказали в Воздушных силах.