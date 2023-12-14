Двойные жертвы Усика и Фьюри договорились о бое: есть нюанс

Команды британца и американского боксера договорились о бое 9 марта. Поединок примет Саудовская Аравия. Правда, пока появление экс-чемпионов в ринге друг против друга под вопросом.

Джошуа и Уайлдер встретятся, если одолеют своих ближайших соперников. Оба появятся в ринге 23 декабря. В рамках большого вечера бокса в Эр-Рияде британский боксер будет противостоять шведу Валлину, а американец сойдется с новозеландцем Паркером.

Интерес к очному поединку Джошуа и Уайлдер проявляли давно. Именитый промоутер Эдди Хирн пытался организовать бой в этом году, но впоследствии смирился, что битва бывших чемпионов возможна лишь весной 2024-го. Оба боксера последний поединок провели против финна Хелениуса, одолев того нокаутами.

Уайлдер начал выступления в профессионалах в 2008 году. С тех пор он провел 46 поединков, в которых одержал 43 победы (42 – нокаутом). В 2015-2020 гг. американец владел титулом WBC, но потерял пояс в трилогии с Тайсоном Фьюри. Джошуа же с 2013-го провел 29 поединков, в которых одержал 26 побед и трижды проиграл. Дважды британца победил Александр Усик.

Ранее команда Усика приступила к поискам спарринг-партнеров для украинца. В сети появился список требований к потенциальным участникам лагеря чемпиона. Идеальный соперник Усика на тренировках должен быть максимально похож на Фьюри.