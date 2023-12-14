RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Двойные жертвы Усика и Фьюри договорились о бое: есть нюанс

Фото: Энтони Джошуа дважды уступил Александру Усику (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Бывшие чемпионы мира в хевивейте Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер согласовали потенциальный поединок на 2024 год.

Об этом заявил инсайдер Майкл Коппинджер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста ESPN.

Команды британца и американского боксера договорились о бое 9 марта. Поединок примет Саудовская Аравия. Правда, пока появление экс-чемпионов в ринге друг против друга под вопросом.

Джошуа и Уайлдер встретятся, если одолеют своих ближайших соперников. Оба появятся в ринге 23 декабря. В рамках большого вечера бокса в Эр-Рияде британский боксер будет противостоять шведу Валлину, а американец сойдется с новозеландцем Паркером.

Интерес к очному поединку Джошуа и Уайлдер проявляли давно. Именитый промоутер Эдди Хирн пытался организовать бой в этом году, но впоследствии смирился, что битва бывших чемпионов возможна лишь весной 2024-го. Оба боксера последний поединок провели против финна Хелениуса, одолев того нокаутами.

Уайлдер начал выступления в профессионалах в 2008 году. С тех пор он провел 46 поединков, в которых одержал 43 победы (42 – нокаутом). В 2015-2020 гг. американец владел титулом WBC, но потерял пояс в трилогии с Тайсоном Фьюри. Джошуа же с 2013-го провел 29 поединков, в которых одержал 26 побед и трижды проиграл. Дважды британца победил Александр Усик.

Ранее команда Усика приступила к поискам спарринг-партнеров для украинца. В сети появился список требований к потенциальным участникам лагеря чемпиона. Идеальный соперник Усика на тренировках должен быть максимально похож на Фьюри.

 

 

 

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энтони ДжошуаБоксДеонтей Уайлдер