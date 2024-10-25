"Подушка безопасности" для бизнеса: как превентивная реструктуризация долгов поможет избежать банкротства

19 сентября 2024 года Верховная Рада Украины внесла изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства, согласно которым введен институт превентивной реструктуризации. 22 октября Закон подписан Президентом. Изменения вступят в силу через шесть месяцев после опубликования.

Что такое превентивная реструктуризация и почему она нужна бизнесу

Превентивная реструктуризация помогает выявить риск неплатежеспособности предприятий на ранних стадиях и не допустить банкротства бизнеса. Это система мер (организационно-хозяйственных, управленческих, инвестиционных, технических, финансово-экономических, правовых), направленных на недопущение или предотвращение неплатежеспособности должника. Эти меры могут включать в себя изменение состава, условий или структуры активов и обязательств должника или даже комбинироваться между собой для достижения главной цели – не стать банкротом.

Сейчас в профессиональной среде существует устойчивое убеждение, что положения Кодекса Украины по процедурам банкротства являются прокредиторскими, то есть предоставляют больше прав и возможностей именно кредиторам в процедуре банкротства. Положения о превентивной реструктуризации, по моему убеждению, предоставляют больше прав и возможностей именно должнику.

Так, процедура превентивной реструктуризации может быть инициирована только должником и только юридическим лицом или физическим лицом – предпринимателем. То есть на физических лиц нововведения не распространяются.

Превентивная реструктуризация проводится, как правило, с участием администратора, которым является арбитражный управляющий.

Когда бизнесу нужна превентивная реструктуризация

Предметом превентивной реструктуризации могут быть денежные требования к компании-должнику по обязательствам, срок выполнения которых наступил, а также денежные требования к компании-должнику по обязательствам, срок выполнения которых наступит в течение процедуры превентивной реструктуризации и вследствие невыполнения которых должник может стать неплатежеспособным.

Следует помнить, что не могут быть предметом этой процедуры требования работников, связанные с трудовыми отношениями с должником. Это касается возмещения ущерба, нанесенного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью физического лица, уплаты алиментов, уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и других обязательных платежей, требований, не связанных с предпринимательской деятельностью физлица-предпринимателя.

Как начать процедуру превентивной реструктуризации

Для инициирования процедуры должнику нужно подать в суд план превентивной реструктуризации, а в том случае, когда должник – представитель малого бизнеса или физическое лицо-предприниматель, он может подать только проект такого плана (к проекту плана несколько упрощенные законодательные требования).

При этом ни план превентивной реструктуризации, ни проект такого плана не следует согласовывать с кредиторами на этапе открытия процедуры реструктуризации. То есть для открытия судом соответствующей процедуры достаточно лишь предоставления должником определенного алгоритма действий, которые, по его мнению, позволят преодолеть финансовый кризис.

Если заявление соответствует закону, суд открывает процедуру реструктуризации на шесть месяцев. Срок можно продлить максимум до двенадцати месяцев.

После открытия процедуры суд может применить меры защиты должника, в частности, запрет на принудительное взыскание средств с должника на основании исполнительных документов и запрет обращения взыскания на предмет ипотеки.

В законе говорится, что предельный срок действия мер защиты должника составляет шесть месяцев и продление этих сроков судом не допускается. При этом закон не содержит запрета на применение новых мер по защите имущества должника после истечения шестимесячного срока.

Отдельного внимания заслуживает новелла, согласно которой должник в процедуре превентивной реструктуризации может получать финансирование от третьих лиц. В случае дальнейшего банкротства должника соглашения, по которым получено такое финансирование, не могут признаваться судом недействительными (по основаниям, предусмотренным ст. 42 Кодекса Украины по процедурам банкротства или фраудаторными договорами).

Требования кредитора, предоставившего финансирование, подлежат удовлетворению, в первую очередь, в процедуре банкротства. Также, в первую очередь, в процедуре банкротства должником удовлетворяются требования, возникшие из договоров, обеспечивающих процедуру превентивной реструктуризации (консультации, аренда имущества, услуги аудиторов, адвокатов, других специалистов).

По моему убеждению, предоставление вышеуказанным требованиям такого привилегированного положения может повлечь злоупотребление со стороны недобросовестных должников, которые смогут в процедуре реструктуризации абсолютно законно сформировать легальную дружескую задолженность для дальнейшей процедуры банкротства.

Как проходит процедура превентивной реструктуризации долгов

Закон предусматривает достаточно удобный для должника порядок одобрения плана превентивной реструктуризации. Для подготовки и одобрения плана реструктуризации кредиторы делятся на классы. Должник самостоятельно определяет критерии, согласно которым кредиторы привлекаются или не привлекаются к плану превентивной реструктуризации и включаются в соответствующий класс.

Новая процедура предоставляет возможности для рассрочки, отсрочки или списания долгов по уплате налогов. В соответствии с положениями ст. 33-20 это можно сделать даже вне воли соответствующего государственного органа.

Собрание кредиторов, на котором рассматривается план реструктуризации, проводится не по месту регистрации должника, а в населенном пункте по местонахождению должника.

План реструктуризации считается одобренным, если за него проголосовало 2/3 класса обеспеченных кредиторов и большинство кредиторов в каждом другом классе. Если даже план не согласован кредиторами, должник имеет право обратиться в суд с заявлением о кросс-классовом утверждении плана превентивной реструктуризации, по результатам рассмотрения которого суд может вынести решение об утверждении плана.

После утверждения плана реструктуризации суд по заявлению арбитражного управляющего или должника отменяет аресты имущества должника или другие ограничения. При этом не являются исключением и аресты, наложенные в рамках уголовного производства.

Утвержденный хозяйственным судом план превентивной реструктуризации обязателен для всех привлеченных кредиторов, в том числе голосовавших против одобрения плана. Арбитражный управляющий или должник ежемесячно предоставляет в хозяйственный суд отчет о выполнении плана превентивной реструктуризации.

По результатам выполнения плана должник или арбитражный управляющий подает в хозяйственный суд заявление об утверждении отчета о его выполнении. По результатам рассмотрения отчета суд выносит определение о его утверждении или отказе в утверждении. Если отчет утвержден, процедура превентивной реструктуризации закрывается. Последствия отказа в утверждении судом отчета законом не предусмотрены.

На мой взгляд, нововведения предоставляют огромные возможности для добросовестных должников урегулировать отношения с кредиторами и восстановить свою платежеспособность. В то же время для недобросовестных кредиторов закон предоставляет те же возможности для злоупотреблений с целью уклонения от исполнения обязательств (в т. ч. обеспеченных залогом).

Каким образом будет развиваться практика, зависит от участников процедур превентивной реструктуризации и судей, в производстве которых будут находиться соответствующие дела.