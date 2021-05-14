Підсанкційний "ZIK" оштрафували за заклики в ефірі до розправи над політиками

Рішення про штраф було прийнято 13 травня.

"Було визнано наявність закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі мовника, і відповідно до частини восьмої статті 72 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" застосовано санкцію "стягнення штрафу" у розмірі 25% ліцензійного збору. Для телеканалу "Z ZIK" ця сума становить 341 067,50 грн", - йдеться в повідомленні.

Також ліцензіата зобов'язали усунути порушення та сплатити штраф у тридцятиденний термін із дня повідомлення Національною радою про ухвалене рішення.

В Нацраді пояснили, що 26 листопада 2019 року о 18:00 в ефірі телеканалу "Z ZIK" транслювалася передача "Кожен з нас Президент" (з повтором 27.11.2019 о 01:23 і 06:00) за участі народного депутата України VIII скликання Надії Савченко, народного депутата України IX скликання Рената Кузьміна, які були у студії, а також Михайла Добкіна, який приєднався до обговорення питань за допомогою інтернет-зв’язку.

Під час перевірки на підставі моніторингу за 26.11.2019 та 27.11.2019 було зафіксовано поширення в ефірі низки висловлювань, що суперечать нормам чинного законодавства.

Зокрема, у цій передачі Михайло Добкін у відповідь на пропозицію народного депутата Рената Кузьміна надати правову оцінку нещодавнім подіям в Україні, висловився у формі непрямого заклику до насильства, з використанням мови ненависті на адресу конкретних осіб, які є представниками політичних сил, що у 2014-2019 роках перебували на найвищих керівних посадах у країні (Петро Порошенко, Олександр Турчинов, Андрій Парубій, Олег Тягнибок).

"Заклик до їх фізичного знищення може мати на меті залякування та дискримінацію патріотично налаштованої частини населення, яка підтримує активну протидію країні-агресору, погрози та підбурювання до насильницьких дій, що мають ознаки розпалювання національної ворожнечі та ненависті", - зазначили у Нацраді.

Аргумент Добкіна щодо фізичного знищення політичних осіб знайшов "розуміння" у Надії Савченко, яка вела передачу, оскільки з висловлених нею думок, силові засоби та вчинення злочину є прийнятними для "встановлення справедливості".

"Ми приходимо до таких фраз як військовий стан, повісити, розстріляти. Ми приходимо до тих слів, і я їх не боюся, тому що ми розуміємо, що це найбільш ефективний і дієвий метод для того, щоб можна було встановлювати справедливість", - сказала Савченко.

Регуляторний орган, розглядаючи результати перевірки, акцентує, що свобода політичних дискусій є основоположною цінністю в демократичному суспільстві, особливо для ЗМІ, проте вкрай необхідним є також забезпечення відповідальності політиків, які у своїх публічних висловлюваннях можуть посилювати нетерпимість у суспільстві, розпалювати ненависть та ворожнечу.

"Вони, як ніхто інший, мають бути максимально відповідальними, особливо у вкрай складних умовах стану війни або максимально наближеному до стану війни, у яких перебуває Україна", - підкреслив регулятор.

Зауважено, що трансляція передачі відбулася тричі без змін чи редакційної модерації, що свідчить про усвідомлене поширення ТОВ "ТРК "Нові комунікації" відповідної інформації без редакторських правок або з незначними правками.

Таким чином, Національна рада визнала порушення ТОВ «ТРК «Нові комунікації» абзацу четвертого частини другої статті 6, пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" і оголосила компанії попередження і штраф.