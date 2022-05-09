Є підриви на розтяжках. До звільнених сіл Харківської області рано повертатися

Жителям звільнених населених пунктів Харківської області ще рано повертатися. Після російських окупантів їх потрібно ще розмінувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова.

За його словами, в даний час небезпечно повертатися у звільнені села Харківської області через бойові дії, близької лінії фронту, великої кількості снарядів, що не розірвалися, і замінованих місць.

"На жаль, вчора під час розмінування під мостом в селі Циркуни були виявлені тіла двох цивільних жінок, що підірвалися на розтяжці. Не повертайтеся поки в звільнені населені пункти для вашої безпеки! Прошу поширити цю інформацію серед осіб, які мають такі наміри", - зазначив Болвінов.