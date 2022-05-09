Є підриви на розтяжках. До звільнених сіл Харківської області рано повертатися
Жителям звільнених населених пунктів Харківської області ще рано повертатися. Після російських окупантів їх потрібно ще розмінувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова.
За його словами, в даний час небезпечно повертатися у звільнені села Харківської області через бойові дії, близької лінії фронту, великої кількості снарядів, що не розірвалися, і замінованих місць.
"На жаль, вчора під час розмінування під мостом в селі Циркуни були виявлені тіла двох цивільних жінок, що підірвалися на розтяжці. Не повертайтеся поки в звільнені населені пункти для вашої безпеки! Прошу поширити цю інформацію серед осіб, які мають такі наміри", - зазначив Болвінов.
Нагадаємо, раніше експерти американського Інституту вивчення війни припустили, що найближчими днями Збройні сили України ще ближче присунуться до кордону Росії на харківському напрямку.
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