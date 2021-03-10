Підрив трьох військових на Донбасі: начальника інженерної служби підозрюють у недбалості

Військова прокуратура Донецького гарнізону повідомила про підозру екс-начальника інженерної служби однієї з військових частин в рамках розслідування підриву трьох військових на Донбасі в лютому. Його підозрюють у недбалості у несенні військової служби.

За даними слідства, в січні-лютому цього року військовослужбовець не розпорядився позначити попереджувальними знаками і захистити ділянку дороги з протитанковими мінами в районі населеного пункту Новолуганське Донецької області.

Крім цього, він не повідомив командуванню про їх місцезнаходження, не вжив заходів щодо охорони ділянки і розмінування вибухонебезпечних предметів. Це і призвело до підриву трьох військових на цій ділянці 14 лютого.

Колишній начальний інженерної служби підозрюється за ч.3 статті 425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України.