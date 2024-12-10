Поцарапали машину: почему так дорого подобрать краску

Автомобилисты, которым приходилось восстанавливать машину после незначительного ДТП, знают, что дополнительных хлопот при ремонте придает потребность именно частичной, а не полной покраски. Потому что действительно правильно подобрать краску – целая наука. Которая, между прочим, часто дает сбой.

Как подбирают краску для авто

Казалось бы, у подборщиков краски есть надежный инструмент – системы кодов для цветового подбора, разработанные производителями лакокрасочных материалов для автосервиса. По ним каждому цвету краски предоставлен свой код, и для повторения этого цвета в условиях мастерской нужно смешать четко определенное количество основания и пигментов. Однако система безошибочно "попадает" в лучшем случае в каждом пятом случае. Выходит, что полученный по стандартной формуле цвет мастеру чаще всего приходится корректировать, чтобы получить идентичный оттенок.

Почему при подборе краски не помогает код

Одинаковых на все 100% партий краски не бывает даже на заводе-производителе. Как правило, разные партии краски одного номера хоть ненамного, но отличаются между собой.

За годы эксплуатации автомобиль выцветает на солнце, причем часто это происходит несимметрично: одна сторона может выгореть сильнее – например, из-за постоянной парковки одним бортом к солнцу.

Разногласия компонентов (база, лак, пигменты) в разных системах подбора цветов. Таких систем несколько, и обычно подборщик-колорист не имеет возможности использовать все существующие. Следовательно, те краски, которые создавались разработчиками системы, которой он пользуется, подбирать проще, а "чужие" цвета он подбирает с большей вероятностью ошибки.

Как подбирают краски для авто

Прежде всего колористу требуется образец краски на детали кузова, и как правило для этого снимают люк заправочной горловины бака. Квалифицированные подборщики учитывают происхождение авто, потому что в Европе и в Азии разные системы подбора цветов. Также используется специальное оборудование: камера с освещением, имитирующая естественное уличное освещение, причем под разными углами. Используют еще спектрофотометр и компьютер с программой, помогающей рассчитывать дозировку компонентов.

Установив код краски в своей системе подбора, колорист имеет готовую формулу – и по ней создает первоначальный вариант краски. Он наносится на тестовую поверхность и мастер сравнивает полученный результат с деталью машины (упомянутым лючком бензобака).

На этом этапе обычно выявляется неточность подбора, и колорист принимает меры для коррекции. Здесь важно сравнить два образца при разных углах падения света. Отклонение оттенка от оригинала мастер корректирует, добавляя в первоначальный состав своей краски нужный пигмент. После чего производит вторую тестовую окраску, и снова сравнивает полученный образец с родным лючком бензобака. Так повторяется до тех пор, пока не будет получено желаемое совпадение цветов.

Подобные многоэтапные и кропотливые сделки не могут не отражаться на цене, поэтому расценки опытного подборщика краски часто удивляют нас своей величественной. К тому же специалисты часто закладывают в тариф вероятность своей ошибки и переработки неудачно выполненной задачи.

Кратко

Водители с опытом всегда ищут для частичного подкрашивания автомастерскую, где сделают все от А до Я – и подбор краски, и подготовка поверхности, и нанесение краски. При таком подходе бракоробы не смогут "перевести стрелки" на своих коллег, выполнявших другие операции – мол, колорист неправильно подобрал оттенок или маляр неправильно положил слой краски. И не платите деньги вперед, даже частично – тогда вам не придется долго уговаривать горе-мастеров скорректировать цвет и красить деталь заново.