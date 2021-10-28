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Підлітки тепер можуть видаляти свої фото з результатів пошуку Google

Автор: Анастасія Рокитна

Google дозволив підліткам видаляти свої фото з результатів пошуку. Таке нововведення дозволить молодим людям краще контролювати свій цифровий слід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог компанії.

"Відповідно до нової політики будь-яка людина молодше 18 років, а також її батьки або опікуни тепер можуть вимагати видалити зображення з результатів пошуку, виконавши кілька простих кроків", - пояснили в компанії.

Зазначається, що для видалення зображення Google попросить повідомити деякі особисті дані неповнолітнього - ім’я та вік, а також надати URL-адреси фотографій, які потрібно видалити та умови пошуку, за якими знімки з'являються в пошуковій видачі.

Важливо зауважити, що видалення зображення з результатів пошуку Google не видаляє його з Інтернету.

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