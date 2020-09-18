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Підрозділи ДБР мають з'явитися у кожному обласному центрі

Київ, П'ятниця 18 вересня 2020 01:22
Підрозділи ДБР мають з'явитися у кожному обласному центрі
Фото: Олександр Соколов (dbr.gov.ua)
Автор: Инна Собора

У кожному обласному центрі мають з’явитися підрозділи ДБР. Це необхідно для виконання покладених на Бюро завдань.

Про це заявив в.о. директора ДБР Олександр Соколов, повідомляє прес-служба Бюро.

За його словами, це дасть змогу швидко реагувати на вчинені злочини та не втрачати час, важливий для слідства.

"Як показала практика, для ефективного виконання покладених на Бюро завдань, необхідно функціонування слідчих та оперативних підрозділів ДБР у кожному обласному центрі", - наголосив Соколов.

У ДБР також відзначають необхідність внесення змін до профільного закону, який би розширив можливості щодо утворення підрозділів досудового розслідування у всіх обласних центрах України. Наразі навіть у великих містах неможливо розмістити декількох слідчих, які б забезпечили виконання функцій і завдань ДБР.

Соколов також повідомив, що наразі укомплектованість центрального апарату бюро становить близько 70%, територіальних управлінь на рівні 63-65%. Всього ж до кінця року планується вийти на 85-90% укомплектованості штату.

Раніше повідомлялося, що більшість українців негативно оцінює роботу керівників правоохоронних органів.

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