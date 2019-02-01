Підрозділ Нацгвардії вперше за 4 роки став на захист України на "нулі", - Білецький

Білецький зазначив, що пишається незламністю українських військових

Лидер политической партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил, что у Украины пытаются отобрать землю, а власть озабочена лишь необходимостью остаться на второй срок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Билецкого.

"Все обсуждают президентскую кампанию и шансы коррупционеров и комиков на будущих гонках и совсем забывают о том, что на Востоке продолжается война и гибнут украинцы", - возмущается Билецкий.

Он сообщил, что "азовцы" наконец возвращаются на передовую восточного фронта.

"Пока все играются в выборы, бойцы нашего подразделения "Азов" возвращаются на передовые рубежи войны за независимость Украины и совместно с побратимами из Вооруженных сил выполняют боевые распоряжения в зоне ООС в соответствии с приказами высшего командования", - сказал Билецкий.

Иллюстративное фото (пресс-служба)

Он отметил, что этот случай является уникальным, ведь впервые за последние годы подразделение Национальной гвардии стало на защиту Украины на "нуле".

Билецкий добавил, что гордится несокрушимостью украинских военных.

"Сегодня наши бойцы своим упорством доказали, что боеспособность "Азова" находится на самом высоком уровне, и мы готовы сполна продемонстрировать врагу нашу мощь", - подчеркнул лидер "Нацкорпуса".

Билецкий поблагодарил украинцев за веру и поддержку боевого подразделения.

"Мы благодарны каждому украинцу, который верил в "Азов", поддерживал нас более четырех лет и поддерживает сегодня. Уверен, что впереди нас всех ждет победа, и бойцы "Азова" сделают все для ее приближения", - подытожил Билецкий.