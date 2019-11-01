На підпис Зеленському передали ратифікацію податкової угоди з США

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №0001 "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Законопроект раніше схвалив глава Верховної ради Дмитро Разумков.

У пояснювальній записці зазначено, що 1 липня 2014 року набрав чинності закон США FАТСА, що містить вимоги до іноземних фінансових організацій, а саме: укладення спеціальної угоди з Податковою службою США (IRS); здійснення контролю за наявністю рахунків, відкритих платниками податків США в українських фінансових організаціях, і інформування про них Податкової служби США.

З метою імплементації положень FATCA уряди України та США 7 лютого 2017 року у Києві підписали угоду для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунках".

Законопроект №0001 стверджує завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків".

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада України 29 жовтня підтримала за основу та в цілому законопроект №0001.

Нагадаємо, Кабмін 6 вересня схвалив законопроект про ратифікацію угоди між урядами України та США для застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) і пов'язані законопроекти.