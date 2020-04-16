На підпис президенту передали бюджет надзвичайної ситуації

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект схвалив глава парламенту Дмитро Разумков

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали зміни до державного бюджету-2020 у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Так, проект закону вже схвалив глава парламенту Дмитро Разумков.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту.

Доходи і витрати

Доходи державного бюджету скорочені на 11% - до 975,8 млрд гривень, витрати зросли на 7% (на 82,4 млрд) до 1,266 трлн гривень. При цьому надходження від зборів податків скоротяться на 143 млрд гривень за рахунок зниження внутрішніх податків і ПДВ з імпорту.

Видаткова частина найбільше зросла за рахунок статті про створення Фонду боротьби з COVID-19, який складе 64,67 млрд гривень. Кошти з цього фонду спрямують на закупівлю товарів, робіт і послуг, в тому числі медичних; додаткові виплати медичним працівникам; виплати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення; допомога літнім українцям і сім'ям померлих від COVID-19 медичних працівників; трансферт Пенсійному фонду і допомогу Фонду соцстрахування.

Дефіцит

У документі закладено збільшення дефіциту більш ніж в три рази - до 298,4 млрд гривень. Погашати ж його планують за рахунок позик на суму 296,7 млрд гривень, а також надходженнями від приватизації - 0,5 млрд гривень.

Остання цифра означає фактичну відмову від масштабної приватизації у 2020 році, оскільки в бюджеті-2020 були закладені доходи від приватизації на рівні 12 млрд гривень.

Медицина

Витрати на Національну службу здоров'я зросли на 15,8 млрд гривень для закупівлі товарів, робіт і послуг, в тому числі за програмою медичних гарантій.

Пенсії

Витрати Пенсійного фонду України зросли на 29,7 млрд гривень, оскільки на період карантину заплановані доплати по 1 000 гривень пенсіонерам, чиї пенсії менше 5 000 гривень.

Витрати Міністерства соціальної політики збільшили на 19,5 млрд гривень на підтримку українців, які втратили роботу через карантин.

Найбільш урізані статті витрат

Для фінансування заходів по боротьбі з коронавірусом і збільшення виплати скорочено фінансування низки статей витрат. Зокрема, на 8,2 млрд гривень скорочено видатки на пільги та субсидії, 2,6 млрд гривень втратив Фонд регіонального розвитку, на 2,3 млрд гривень урізано фінансування культури і спорту, на 2,1 млрд гривень - субвенція територіальним громадам, на 1,6 млрд гривень - Фонд енергоефективності, на 1,55 млрд гривень - субвенція вчителям.

Крім того, 1,2 млрд гривень взяли з коштів на перепис населення, ще по 1 млрд гривень - з коштів на місцеві вибори і освіту.

Варто підкреслити, що витрати на армію і військових не постраждали, на урядовий проект "Велике будівництво" залишаються закладеними 72 млрд гривень.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в державний бюджет повернеться до 40% коштів Фонду боротьби з коронавірусом.

Як писало РБК-Україна, 13 квітня ВР прийняла за основу і в цілому доопрацьований законопроект про зміни до бюджету-2020 у зв'язку з ситуацією з коронавірусом.