ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Підозрюваних у пораненні дитини під Києвом поліцейських затримано

Новини » Надзвичайні події    02.06.2019 - 01:14
Підозрюваних у пораненні дитини під Києвом поліцейських затримано
Фото: Сергій Князєв (РБК-Україна)

Поліцейські перебували поза службою та у стані алкогольного сп‘яніння

У Переяславі-Хмельницькому (Київська область) правоохоронці затримали двох працівників поліції, яких підозрюють у важкому пораненні 5-річного хлопчика. Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Зі слів очільника Нацполіції, затримані під час скоєного перебували поза службою, без табельної зброї та у стані алкогольного сп‘яніння.

Поліцейських затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу.

Наразі вони перебувають у відділку поліції, де з ними проводять першочергові слідчі дії, усі зібрані докази та свідчення будуть передані за підслідністю в Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Ми перебуваємо на постійному контакті з батьками, і з боку поліції надамо усю посильну підтримку. Дитину вдалося транспортувати в Київ, де за її життя борються найкращі лікарі держави", - додав Князєв.

Підозрюваних у пораненні дитини під Києвом поліцейських затримано

Нагадаємо, 31 травня у реанімаційне відділення лікарні в Переяслав-Хмельницькому доставили 5-річного хлопчика з тяжкими травмами голови, серед яких медпрацівники виявили сліди вогнепальних поранень. Неподалік місця проживання дитини, за 70-150 метрів від місця інциденту, правоохоронці виявили гільзи від патронів Флобера.

ДБР запідозрило поліцейських у стрільбі по дитині під Києвом В Україні запустили проект "офіцер громади" щодо забезпечення правоохоронцями ОТГ
Новини України полицияПереяслав-ХмельницкийСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся