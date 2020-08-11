Підозрювану по справі Шеремета відпустили під домашній арешт

Підозрювану у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета лікарку Юлію Кузьменку відпустили під цілодобовий домашній арешт. Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Печерського суду, якою їй продовжили арешт до 13 вересня.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відповідне рішення було прийнято колегією суддів Київського апеляційного суду.

Фото: суд по справі Шеремета (facebook.com/TeterukAndrii)

Зазначимо, що Кузьменко була у СІЗО вісім місяців. 16 липня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід підозрюваної до 13 вересня.

РБК-Україна писало, що 20 липня 2016 року в Києві загинув Павло Шеремет в результаті вибуху автомобіля. У грудні 2019 року по цій справі правоохоронці затримали лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар і ветерана АТО Андрія Антоненка.

Нагадаємо, що суд пом'якшив міру запобіжного заходу Яні Дугарь - їй дозволили зняти електронний браслет.

Раніше повідомляло, що Міністерство внутрішніх справ вважає, що на мотив вбивства Павла Шеремета міг значно вплинути виїзд журналіста в Росії за місяць до замаху.

Зазначимо, зараз матеріали розслідування справи Шеремета знаходяться на розгляді сторони захисту, після їх направлять до суду.