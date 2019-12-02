Підозрюваного в нападі на представника кадрової комісії ГПУ арештували

Поліція встановила підозрюваних у нападі на одного з членів другої кадрової комісії Генеральної прокуратури України (ГПУ) Олександра Лємєнова. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу прокуратури.

У ГПУ нагадали, що 8 листопада на Лємєнова напали невідомі. Один наніс удар в область голови ззаду, а інший забризкав обличчя сльозогінним газом. Було відкрито кримінальне провадження.

"Після перевірки камер відеонагляду в районі вчинення злочину слідство вийшло на ймовірних нападників, а також на особу, яка привезла їх до місця нападу і забрала звідти на автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що були проведені обшуки за місцем проживання, і одного з підозрюваних затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

"Другого учасника нападу оголошено в розшук", - додали в ГПУ.

Нагадаємо, раніше керівник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар заявив, що Служба безпеки України найближчим часом продемонструє результат в розслідуванні п'яти кримінальних проваджень, пов'язаних зі справою вбивства Катерини Гандзюк.