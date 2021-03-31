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Підозрюваного у справі Шеремета Антоненка залишили під вартою

Новость на русском → Київ, Середа 31 березня 2021 13:42
Підозрюваного у справі Шеремета Антоненка залишили під вартою Фото: Андрій Антоненко (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка. Він пробуде під вартою як мінімум до 21 травня.

Відповідне рішення прийняв суд 31 березня.

Таким чином, суд відхилив апеляцію захисту Антоненка на продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, яке було прийнято 23 березня Шевченківським районним судом.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У грудні 2019 року правоохоронці оголосили про затримання трьох виконавців вбивства - Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь. Двох останніх відпустили під домашній арешт, тоді як Антоненко до цих утримується під вартою.

Раніше РБК-Україна писало, що в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що нові докази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних.

Також повідомлялося, що причетними до вбивства Шеремета також можуть бути білоруські спецслужби.

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