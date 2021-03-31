Підозрюваного у справі Шеремета Антоненка залишили під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка . Він пробуде під вартою як мінімум до 21 травня.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У грудні 2019 року правоохоронці оголосили про затримання трьох виконавців вбивства - Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь. Двох останніх відпустили під домашній арешт, тоді як Антоненко до цих утримується під вартою.

Таким чином, суд відхилив апеляцію захисту Антоненка на продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, яке було прийнято 23 березня Шевченківським районним судом.

Раніше РБК-Україна писало, що в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що нові докази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних.

Також повідомлялося, що причетними до вбивства Шеремета також можуть бути білоруські спецслужби.