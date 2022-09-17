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Почекаємо катастрофи? У Зеленського закликали Захід надати Україні системи ППО

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Західні країни мають сучасні системи протиповітряної та протиракетної оборони. Проте вони не поспішають надати Україні озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

Він закликав Захід передати Україні системи ППО, аби захистити міста та об'єкти критичної інфраструктури від російських ударів.

"Західні країни мають багато сучасних та ефективних систем ПРО/ППО. Але ракети не літають над Парижем, Римом та Берліном. Вони літають над українськими містами. Може, час захистити українських цивільних та критичну інфраструктуру? Чи таки почекаємо масштабної техногенної катастрофи?" - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що військові створили в Україні унікальну систему ППО, але її можна покращити та посилити за допомогою сучасного озброєння.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україні веде переговори з 5 країнами щодо постачання засобів ППО.

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