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Почекав кілька днів: Ердоган привітав Байдена з перемогою на виборах в США

Туреччина, Середа 11 листопада 2020 04:06
Почекав кілька днів: Ердоган привітав Байдена з перемогою на виборах в США
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (instagram.com/rterdogan)
Автор: РБК-Україна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США. Він зробив це одним з останніх серед світових лідерів.

Відповідне вітання опублікували на офіційному сайті глави Туреччини.

Більшість глав держав привітали Байдена ще 7 та 8 листопада. Проте Ердоган почекав кілька днів.

"Шановний обраний президент, я сподіваюся, що результати виборів підуть на користь дружньому та союзному народу Сполучених Штатів Америки. Як ми неодноразово говорили під час вашого віце-президентства, відносини між Туреччиною та США носять стратегічний характер, засновані на міцній основі", - заявив Ердоган.

Напередодні Джо Байден заявив про необоротність процесу передачі влади.

7 листопада Байден заявив про обрання президентом США після оголошення попередніх результатів голосування. Однак Трамп поки не планує визнавати свою поразку і готовий подавати в суд.

Низка лідерів країн привітали його з перемогою. Зокрема і президент України Володимир Зеленський – він був одним з перших.

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