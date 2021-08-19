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Підірвали автомобіль й відкрили вогонь: в Малі група військових потрапила в засаду

Автор: Сергій Пишкін

В Малі невідомі влаштували засаду на військовослужбовців країни. Внаслідок нападу загинули одинадцять солдатів, дев’ятеро - тяжкопоранені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Barrons.

Як відзначає пресслужба армії, під час нападу вибухнув замінований автомобіль після чого почалась стрілянина по конвою з військовими. Внаслідок нападу загинули одинадцять солдатів, ще дев’ятеро були серйозно поранені.

За словами військового чиновника, до кривавої бійні причетні джихадисти.

Відомо, що засада сталася неподалік від Дуенца в районі Мопті, який "заражений" терористами. Цей регіон є епіцентром ісламістського повстання, яке почалося у 2012 році на території північного Малі.

На сьогодні, внаслідок конфлікту загинули тисячі військовослужбовців та мирних жителів, ще сотні тисяч людей були змушені покинути свої домівки.

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Мали