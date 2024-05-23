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Удорожание горючего станет стрессом для людей и экономики, – экономист

Четверг 23 мая 2024 13:24
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Удорожание горючего станет стрессом для людей и экономики, – экономист Фото: подорожание горючего станет стрессом для людей и экономики (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Повышение акцизов на горючее, инициированное Кабмином уже с июля этого года, станет большим стрессом для экономики и граждан, ведь вызовет удорожание бензина и дизеля, а следом – цен на все товары и услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака.

"Сейчас повышать акцизы на горючее – это значит его удорожать. В нынешних социально-экономических условиях это еще один удар по всем гражданам Украины, с одной стороны. Во-вторых – удорожание транспортных услуг в свою очередь приведет к удорожанию большинства товаров и услуг, поэтому что транспортные услуги являются элементом себестоимости большинства товаров и услуг, да еще в разных пропорциях", - подчеркнул экономист.

По его словам, сейчас экономическое состояние граждан и бизнеса довольно шатко, поэтому очередное подорожание товаров и услуг станет для экономики ударом.

"Поэтому здесь надо семь раз отмерить, прежде чем отрезать. Стоят ли дополнительные несколько миллиардов гривен поступлений в бюджет, стоит ли оно такого огромного стресса для почти всех граждан и всей экономики", - говорит эксперт.

Как известно, Кабмин подготовил проект Закона, предусматривающий постепенный рост ставок акцизов на горючее с 1 июля 2024 года. Первый этап повышения ставок состоится уже 1 июля. Акциз на бензин вырастет на 30 евро, до 242,60 евро за 1000 л, на дизель – на 40 евро, до 177,6 евро за 1000 л. В правительстве необходимость повышения акциза объясняют тем, что это необходимо для выполнения директив ЕС.

В то же время, представители аграрной отрасли заявили, что первый этап подорожания придется как раз на начало жатвы, и из-за этого повлечет рост цен на аграрную продукцию, а как следствие – на продукты питания.

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