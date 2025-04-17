Подорожание доллара откладывается? Каким может быть курс до конца года

Из-за значительных объемов международной помощи Национальный банк Украины получил возможности держать курс гривны к доллару более стабильным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на макропрогноз инвесткомпании ICU.
Аналитики улучшить прогноз курса доллара на конец 2025 года до 43,5 гривен по сравнению с ожиданиями 46 гривен в прогнозе за декабрь прошлого года. В то же время в конце 2026 года ожидается курс 47,9 гривен.
"Пересмотренный прогноз поступления внешней финансовой помощи, который раскрыт в меморандуме МВФ, - это значительный позитив для Украины. Пакет финансовой помощи увеличен на 15 млрд долларов по сравнению с декабрьским планом, а поступление средств будет в большей степени, чем планировалось ранее, смещено на 2025 год",- говорится в прогнозе.
Таким образом Украина получит более 50 млрд долларов в этом году, поэтому резервы НБУ резко возрастут, а центральный банк будет иметь больше ресурсов, чтобы поддерживать курс гривны. "Поэтому мы повышаем прогноз курса гривны в конце 2025 года до 43,5 грн/доллар", - пишут аналитики.
По ожиданиям, увеличение пакета помощи дает Украине больше времени, чтобы снизить дисбалансы внешних счетов.
"Ключевые вызовы в части внешних счетов, с которыми придется иметь дело в ближайшее время, - это рекордный дефицит текущего счета, значительные оттоки иностранной наличности из банков и большой объем привлеченных до войны иностранных кредитов, срок которых истек. Если объемы внешней помощи в будущем резко сократятся, то НБУ вынужден будет прибегнуть к резкому ослаблению гривны", - говорится в обзоре.
Дефицит государственного бюджета в этом году будет почти полностью профинансирован внешней помощью, хотя планы по расходам могут быть увеличены в третьем квартале 2025 года. Однако источники финансирования дефицита бюджета в 2026 году пока не являются достаточными, отмечают аналитики ICU.
Прогнозы базируются на предположении, что баланс рисков безопасности в Украине останется практически неизменным в следующие 12 месяцев.
"По нашим ожиданиям, даже если в ближайшее время будет достигнуто соглашение о прекращении огня, интенсивность боевых действий на линии фронта и обстрелов инфраструктуры не снизится кардинально. Бизнесу и домохозяйствам придется жить и работать в условиях неопределенности, что будет влиять на их настроения, в том числе потребительские и инвестиционные решения", - говорится в макропрогнозе.
В бюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45,0 грн/доллар. В июне Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. Правительство ожидает роста среднего курса доллара:
Однако цифры бюджета не являются ни прогнозом, ни ориентиром для НБУ, который отвечает Украине за валютно-курсовую политику.
Официальный курс НБУ на 17 апреля 2025 года установлен на уровне 41,21 гривен за 1 доллар. Это на 82 копеек (на 2%) ниже уровня конца декабря 2024 года.