Як подорожчали соціально значущі товари за тиждень: моніторинг Мінекономіки
Міністерство економіки оприлюднило дані моніторингу цін на соціально значущі товари за тиждень з 14 по 18 лютого 2022 року. Серед 30 товарів подорожчали, хліб, м'ясо, овочі та бензин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінекономіки.
За даними моніторингу в цілому по Україні зафіксовано зростання цін:
- батон на 0,4% до 17,39 гривень за кілограм,
- хліб житній, пшенично-житній - на 0,5% до 25,86 гривень за кілограм,
- яловичина - на 1,1% до 222,09 гривень за кілограм,
- сметана жирністю до 15% - на 0,8% до 68,76 гривень за кілограм,
- Олія соняшникова - на 0,9% до 54,69 гривень за літр,
- буряк - на 2,4% до 18,36 гривень за кілограм.
Разом з тим яйця курячі категорії С1 подешевшали на 0,5% до 30,01 гривень за десяток.
Бензин А - 95 за тиждень подорожчав на 2,0% до 34,78 гривень за літр, дизельне паливо - на 2,0% до 33,89 гривень за літр.
Нагадавши, Кабінет міністрів 12 січня прийняв розпорядження "Про заходи з моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків". До переліку увійшли 30 позицій, серед яких хліб, олія, гречка, молоко, м'ясо, антибіотики, одноразові маски, паливо.