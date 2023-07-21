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Подоляк о запросе ЮАР на ордер по аресту Путина: собьет надменность из России

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Минюст ЮАР пригласил у директора государственного обвинения (NDPP) Шамиле Батохи пригласил ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Это поможет сбить тщеславие из России.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

"Правительство ЮАР обратилось в суд за ордером на арест Путина. Именно такой вид и имеет международное право в действии. Если все остальные будут действовать сугубо в рамках жестких юридических процедур в отношении России, ситуация кардинально изменится", - написал Подоляк.

Он считает такие действия ЮАР помогут сбить традиционную внешнеполитическую надменность из России и заставят уважать международное право.

"Москва научится соблюдать законы, как только убедится, что за ними стоит реальная сила", - заявил он.

Саммит БРИКС

В конце августа в Южной Африке состоится саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Однако визит Путина до сих пор оставался под вопросом из-за выданного Международным уголовным судом ордена на его арест.

Согласно законодательству, Южно-Африканская Республика должна арестовать Путина в случае приезда. ЮАР пыталась обеспечить иммунитет диктатору.

Сегодня Министерство юстиции ЮАР наконец-то пригласило ордер на арест российского диктатора Владимира Путина у директора государственного обвинения (NDPP) Шамиле Батохи.

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