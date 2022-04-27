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Подоляк про зустріч Зеленського і Путіна: Росія не позбулася ілюзій, які дають їй продовжувати війну

Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що перемовини Росії та України відбудуться тоді, коли країна-агресор буде готова сприйняти світ таким, який він є.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника у телемарафоні.

За його словами, Росія ще не позбулася ілюзій, які дають їй можливість продовжувати бойові дії в Україні. Також в окупантів є ще достатній ресурс та резерв.

"Нам ще доведеться довести їм їх право на те, щоб прийняти мир на умовах України. А коли будуть перемовини - це питання не сьогодні й не завтра, це питання того, коли Росія буде готова сприйняти світ таким, який він є", - сказав радник.

Подоляк зазначив, що для переговорів президентів Україна має підготувати юридичну і емоційну складову.

"Тому ми маємо підготувати і юридичну складову переговорів президентів, і емоційну складову. Більш того, маємо очікувати, що Росія повернеться до реальної оцінки того, що відбувається в Україні. Після цього зустріч лідерів відбудеться і будемо мати результат", - додав він.

Раніше ми повідомляли, що Подоляк назвав головні "досягнення" росіян у війні проти України.

Також ми писали, що Подоляк розповів про пропозиції Росії щодо договору.

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