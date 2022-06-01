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Подоляк дорікнув західним політикам, які відмовилися допомагати Україні зброєю

Фото: Михайло Подоляк (presedent.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Не всі західні політики підтримують Україну у війні з РФ, зокрема і зброєю. Дехто з них пропонує справлятися з ворогом своєю зброєю і не просити допомоги.

Про це заявив радник глави ОП України Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна.

"Деякі політики сьогодні кажуть: "Ніхто нічого не винен Україні. Воюйте тим, що є, і перестаньте вимагати зброю". Звісно, Україна дуже вдячна за будь-яку допомогу. Але є нюанс, який потребує історичного екскурсу", - написав Подоляк.

Він нагадав, що багато років тому Україна не лише відмовилася від ядерної зброї, а й знищила свій ракетний потенціал в обмін на гарантії безпеки.

"Сьогодні в нас ні зброї, ні безпеки. З огляду на це маємо моральне право просити про допомогу. І ми вдячні, що партнери підставляють нам плече", - резюмував радник глави ОП України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба отримав певні "сигнали" з НАТО через критику з боку України.

Декілька днів тому, виступаючи на форумі в Давосі, Кулеба дорікнув НАТО за бездіяльність під час війни в Україні.

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