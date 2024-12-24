Подоляк: пророссийская позиция премьеров Словакии и Венгрии - это нонсенс

"Они существенно повысили интенсивность пророссийскости своей - это очевидно. Это нонсенс. Честно говоря, как раз одна из ключевых мотивов этой войны - это попытка доминировать на европейском рынке политически и экономически Российской Федерации. И настолько откровенно идти в пророссийскость, которую демонстрирует сегодня премьер Словакии и премьер Венгрии, ну это для меня немножко странно", - рассказал Подоляк.

Он отметил, что и Венгрия и Словакия сейчас находятся в определенном коллективном альянсе - это Евросоюз. И в этом альянсе есть определенные коллективные решения по войне. Именно поэтому он не понимает того, что та или иная страна хочет поддерживать Россию.

"Обычно Россия обнуляет международное право, Россия атакует, агрессивно атакует другое суверенное государство, Россия показывает, что для нее вообще не существует никаких ограничений и так далее. И даже с точки зрения ведения войны, как таковой, Россия демонстрирует, что она готова пойти на любые геноцидальные действия," - заявил Подоляк.

Именно поэтому странно, когда страна, вроде Словакии, выходит и говорит: "а давайте мы с Россией все же работать и так далее". Поэтому Словакия должна выйти и сказать: "вы знаете, мы не можем находиться в ЕС, мы должны оттуда выйти, потому что мы считаем, что Россия права".

"Немного странно, ты сидишь в рамках гарантированных...Смотрите, Венгрия точно понимает, что ее будет защищать НАТО. Венгрия точно понимает, что она всегда сможет получить кредитный ресурс, большой кредитный ресурс в Евросоюзе. Словакия так же все это понимает. И они в то же время говорят: "да пусть там уничтожают Украину, какая нам разница она же не НАТО, не в Евросоюзе". Ну это странное поведение", - подчеркнул советник ОП.

Заявления Орбана

Напомним, ранее венгерский премьер Орбан якобы предлагал "перемирие" на Рождество Украине и России, однако Киев, по его словам, "отказался".

При этом российский диктатор Владимир Путин сообщил, что не хочет прекращения огня с Украиной.

Недавно Орбан предложил так называемый "трюк" для продолжения транзита газа РФ через Украину. Подробности - в материале РБК-Украина.