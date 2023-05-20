Подоляк объяснил, почему Пригожин врет о взятии Бахмута

Он подчеркнул, что Пригожин не впервые врет о том, что его боевики якобы захватили Бахмут.

"Очевидно, что надо перебить информационный фон, учитывая визиты Зеленского и заявления руководителей глобальных государств по поводу того, как будет финализирована война, какой будет поддержка Украины и что будет с Россией после поражения. И чтобы перебить эти информационные поводы, мы слышим с вами заявления о том, что "Бахмут - все, конец", - заявил Подоляк.

Ситуация в Бахмуте

Уже более десять месяцев российские оккупанты пытаются захватить Бахмут Донецкой области, однако украинские военные достойно сопротивляются.

Сегодня основатель ЧВК "Вагнера", Евгений Пригожин заявил, что его наемные боевики якобы полностью контролируют город.

При этом украинская сторона опровергает такой сценарий. В частности, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый назвал вброс Пригожина неправдой, добавив, что украинские подразделения до сих пор воюют в Бахмуте.

Также о продолжающихся боях в Бахмуте заявила и замминистра обороны Анна Маляр, подчеркнув, что украинские защитники продолжают держать оборону.

В то же время в СМИ появилась информация, что основатель российского ЧВК "Вагнера" признал, что наемники не могут окружить подразделения Сил обороны Украины в Бахмуте из-за потери устойчивых флангов к северу и югу от города, и обвинил Минобороны РФ в потере выгодных позиций.

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