Подоляк о дальнейшей военной помощи: точку в демилитаризации РФ поставят ATACMS

Решение партнеров по передаче Украине тяжелой техники усилит наступательные возможности ВСУ. Однако точку в демилитаризации РФ поставят дальнобойные ракеты ATACMS или их аналоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Подоляк приветствовал решения США, Франции и Германии. Он заявил, что дополнительные системы Patriot помогут "закрыть небо" над Украиной. В то же время бронированная техника Bradley, Marder, AMX, которую скоро могут получить украинские войска, усилит наступательные возможности.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина ожидает от партнеров решения о предоставлении танков Leopard и дальнобойных ракет.

"Точку в демилитаризации РФ поставят ATACMS и аналоги", - отметил Подоляк.