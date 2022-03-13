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Подоляк про переговори: Росія хоче бути ньюзмейкером

Автор: Валерія Поліщук

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія використовує примітивні технології щодо переговорів України і РФ про припинення війни. Зокрема, російські чиновники, які не мають відношення до процесу, дають коментарі про переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Настоящее время".

"На жаль, РФ дуже часто використовує найпримітивніші технології – в даному випадку технологію, коли сторонні високопоставлені особи, які до самого процесу обговорення не мають ніякого відношення, але чомусь хочуть обов'язково бути ньюсмейкерами по даному процесу, виходять і в публічному просторі дають якісь дивні коментарі, таким чином істотно обтяжуючи і сам переговорний процес, і його перебіг і накладаючи певний відбиток на суспільне сприйняття", - заявив Подоляк.

За його словами, частина російських чиновників намагаються не тільки закинути не обговорювані питання щодо війни, а й дискредитувати саму ідею переговорів.

"Ці люди на 90% - високопоставлені чиновники РФ. Вони не зовсім розуміють, що таке переговори. Вони в якомусь трохи інфантильному світлі це собі уявляли і вважали, що вони виконують якусь незвичайну місію, намагаючись закинути не обговорювані питання і дискредитувати саму ідею переговорів. Але все це вже, можна сказати, в минулому, зараз всі сторони поводяться максимально коректно, в тому числі і в публічному просторі", - додав він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Війна Росії проти УкраїниІрина Подоляк