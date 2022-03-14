Подоляк про переговори: РФ усвідомлює всю безглуздість своїх дій, але залишається в ілюзії

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував наступний раунд перемовин з Російською Федерацією. Він вважає, що Росія продовжує жити в ілюзії і виправдовує насильство над мирним населенням в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка в Twitter .

"Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами України - правильний вибір стратегії", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, четвертий раунд переговорів між Україною та Росією пройде сьогодні. Вони відбудуться в режимі онлайн-конференції.

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