Подоляк про переговори з РФ: гра в "російську рулетку" з повним барабаном і фатальним фіналом

Переговори з Росією - це гра з "російську рулетку" з повним барабаном і фатальним фіналом для всіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter .

"Продовження війни, терору і кримінального шантажу. Ключові параметри переговорного процесу озвучені президентом Володимиром Зеленським. Головна умова - виведення окупаційних російських військ з усіх територій України", - написав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський підкреслив, що діалог з Росією можливий тільки в разі повного виведення окупаційних військ з української території.

Раніше турецькі ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в ході переговорів із Зеленським хотів запропонувати йому організувати зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

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