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Подоляк про переговори з РФ: вони тривають нон-стоп, а завтра підіб'ємо підсумки

Автор: Дмитро Левицький

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що завтра, 14 березня, дійсно відбудуться переговори з Росією. Однак, за його словами, переговори тривають нон-стоп, а завтра буде підведення підсумків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Подоляка.

"Ще раз. Переговори тривають нон-стоп у форматі відеоконференцій. Постійно працюють робочі групи. Великий обсяг питань потребує постійної уваги. У понеділок, 14 березня, відбудеться переговорна сесія для підбиття попередніх підсумків", - заявив представник Банкової.

Нагадаємо, сьогодні у Кремлі анонсували новий раунд переговорів з Україною. Як заявляла російська сторона, переговори заплановані на 14 березня.

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