Подоляк оценил, есть ли угроза для Украины после перекидывания "вагнеровцев" в Беларусь

Он отметил, что после неудачного бунта главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина в Беларусь переместится лишь часть его наемников. Кроме того, северная граница Украины хорошо укреплена военными.

По мнению Подоляка, после последних событий ЧВК "Вагнера" перестанет существовать в предыдущем виде, ее разделят на четыре части.

"То, что Пригожин в Беларуси для Украины не имеет никакого смысла, потому что ЧВК "Вагнер" больше не существует. Она будет распределена на четыре части: одна останется на контракте в Минобороны РФ и будет воевать против Украины. Отдельная часть - это бывшие "зеки", которых тоже заберут на контракт в Минобороны. Еще часть подпишет контракты с Росгвардией и будет на внутреннем российском рынке", - считает советник главы ОП.

Подоляк отметил, что третья часть "вагнеровцев" останется в Беларуси тренировать спецназовцев, а остальные вернутся к главной деятельности в Африке. По его словам, это основные бизнес-активы Пригожина.

Почему Пригожин бежал в Беларусь

Напомним, в минувшие выходные главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин попытался поднять бунт против руководства РФ. Его боевики выдвинулись на Москву, но так до нее и не дошли.

Уже к вечеру в субботу Пригожин заявил, что останавливает своих наемников, а сам едет в Беларусь.

Впрочем, пока нет официального подтверждения, что сам Пригожин, как и часть "вагнеровцев", находятся в Беларуси.

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