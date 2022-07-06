Подоляк пояснив, для чого Росія обстрілює власні міста

Росія умисно веде обстріли по власних містах з декількох причин. Одна з них - підтримка градуса ненависті до нашого народу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Але все фіксується. Кремль чекає трибунал за злочини не лише перед українським народом, а й перед власним ", - пише Подоляк.

з метою відволікання росіян від проблем в їх країні;

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк також нещодавно назвав втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення на територію України.

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