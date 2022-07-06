ru ua
Ср, 06 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Подоляк пояснив, для чого Росія обстрілює власні міста

Новость на русском →
Середа 06 липня 2022 13:45
Подоляк пояснив, для чого Росія обстрілює власні міста Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія умисно веде обстріли по власних містах з декількох причин. Одна з них - підтримка градуса ненависті до нашого народу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

З якою метою Росія обстрілює власні міста:

  • з метою відволікання росіян від проблем в їх країні;

  • підтримування градуса антиукраїнської істерії серед росіян;
  • спроба зірвати поставки озброєння до України від її країн-союзників.

"Але все фіксується. Кремль чекає трибунал за злочини не лише перед українським народом, а й перед власним", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк також нещодавно назвав втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення на територію України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна
NEWS
Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови
Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови
DAILY
Чи вистачить Україні газу і вугілля на зиму? У Кабміні готують кілька сценаріїв
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні газу і вугілля на зиму? У Кабміні готують кілька сценаріїв