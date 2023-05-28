Подоляк о ночной атаке Киева: однажды "Шахед" найдет дорогу к своему производителю

Сегодняшнее руководство Ирана - это террористическая организация, которая помогает Кремлю наносить удары по гражданскому населению. Однако однажды иранский "Шахед" найдет дорогу к своему производителю.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter .

"Зло всегда требует четких оценок. Сегодняшний Иран - это террористический режим, представляющий угрозу для Европы и Ближнего Востока. Его ядерные эксперименты представляют опасность для всего мира", - заявил он.

Подоляк подчеркнул, что Тегеран стал ключевым союзником Москвы в войне против Украины, намеренно поставляя ей оружие для атак на гражданские города.

"Сегодняшняя атака на Киев с применением 50 "Шахедов" в День города - еще одно красноречивое подтверждение этой истины", - добавил он.

Подоляк предположил, что с юридической точки зрения Иран помогает Кремлю с прямым умыслом и осознает последствия своих действий.

"А последствия обязательно будут. Именно поэтому президент Владимир Зеленский вносит в парламент проект постановления о введении санкций против Ирана на 50 лет. Украина будет продолжать называть лопату лопатой", - подчеркнул он.

При этом он напомнил иранским властям об законе бумеранга.

"Сегодня я хотел бы напомнить официальному Тегерану основные законы жизни, в частности, закон бумеранга. Пусть вас не смущает иллюзия географической удаленности или непонимание приоритетов Украины сегодня. Будучи выпущенным на свободу, "Шахед" однажды обязательно найдет дорогу к своему производителю", - подчеркнул Подоляк.

Масштабная атака дронов с начала войны

Ночью 28 мая оккупанты запустили по Украине самое большое количество дронов с начала полномасштабного вторжения. Украинским военным с помощью ПВО удалось сбить 52 дрона из 54.

При этом в районе столицы военные уничтожили более 40 дронов. В Киеве в четырех разных упали обломки. В результате инцидента в Голосеевском районе начался пожар, а в Печерском районе были разрушения. Один человек погиб, еще два - получили ранения.

Все детали атаки российских оккупантов можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.