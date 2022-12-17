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Подоляк о мобилизации и "трехдневном" наступлении в РФ: хотят отсрочить поражение

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Российское руководство увеличением срочной службы до двух лет, непрерывной мобилизацией и "новым трехдневным наступлением" пытаются отсрочить свое поражение.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Увеличение срочной службы до двух лет, непрерывная мобилизация, "новое трехдневное наступление"– кремлевские ревизионисты хватаются за любые "волшебные пилюли", которые позволят хоть как-то отсрочить поражение. Да они даже не Жуков. Только косплееры, у которых один финал: трибунал", - говорится в сообщении Подоляка.

Ранее мы писали, что по словам украинских военных, Российская Федерация начала отправлять на фронт более подготовленных солдат. Однако для наступления у них не хватает достаточных умений.

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Ирина ПодолякВторжение России в Украину